Paviljoen Bar Goed verrijst aan het ‘Ibiza van de Schelde’

Op het oude veerplein, bij het strandje van Perkpolder, wordt sinds januari gebouwd aan het paviljoen van Bar Goed. In 2016 begon Bar Goed als een pop-up bar, die open was bij goed weer. Het concept van Yannick en Piet Mahu sloeg aan, het ‘Ibiza aan de Schelde’ trok de afgelopen jaren heel wat publiek. Yannick: ,,Er komen mensen die hier voor hun gevoel even op vakantie zijn.” De volgende stap is een vast paviljoen, dat dagelijks geopend is, in zowel zomer als winter.