Paul bezorgt op de fiets wijn bij Zeeuwen: 'Omzet is omhoog geschoten’

Paul Wallaert is eigenaar van wijnhandel De Wijnzolder in Sint-Laureins, op een goede boogscheut van de grens. Hij levert geregeld in Zeeuws-Vlaanderen, het afsluiten van de grensovergangen heeft daar niets aan veranderd. Sinds kort brengt hij de wijn rond op de fiets. ,,Ik had dat idee al langer. Ik importeer de wijnen zelf, bij kleinere wijnboeren en domeinen die zo duurzaam mogelijk werken. Dat vind ik belangrijk. Nu ik de wijn ook op een duurzame manier aan huis breng, is de cirkel rond. En ik ben sowieso een recreatief fietser. Gelukkig maar, anders had ik wel problemen gehad.”