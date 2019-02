Patrick stapt elke week in een tijdcapsule in Kloosterzande

Cargill in Sas van Gent breidt fabriek uit om meer grondstof­fen te maken voor kant- en klaarmaal­tij­den

10:28 SAS VAN GENT - Voedingsmiddelenproducent Cargill in Sas van Gent breidt haar fabriek uit. Cargill gaat meer grondstoffen maken die onder meer worden gebruikt in kant- en klaarmaaltijden. Met de uitbreiding is een investering gemoeid van 20 miljoen euro.