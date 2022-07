Patricia en Jakko verrijken hun boomgaard met een vlindertuin: ‘Het hele bedrijf profiteert ervan’

Het ziekenhuis in Terneuzen is een zeldzame MRI-scan­ner rijker... van Lego

TERNEUZEN - Ga er maar aan staan. Een MRI-scan is voor niemand een pretje. Maar voor kinderen is het vaak extra spannend. Daar hebben ze in ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen iets op gevonden: Lego.

4 juli