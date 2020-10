Patissier Kevin uit Aardenburg maakt treinen van chocolade voor tentoonstelling: ‘Een immens project’

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) bestaat honderd jaar en vertoont daarom al het hele jaar exposities in museum Train World in het station van Schaarbeek. ,,België is het land van de chocolade, een expositie met chocolade treinen leek hen wel leuk. Daarom heeft de NMBS ons benaderd", vertelt Kevin. De maatschappij was bij de Aardenburger aan het juiste adres. Naast het maken van ijssculpturen is chocolade zijn grote passie. Hij bezocht ooit de cacaovelden in Ecuador, doet met zijn chocolade-ontwerpen mee aan wedstrijden en maakte zelfs het Brusselse Atomium van chocolade. ,,Toen ik net kon praten, wist ik al dat ik bakker wilde worden.”