Patiënten ZorgSaam nemen digitaal steeds meer heft in eigen hand

Via het portaal kunnen patiënten ook toestemming geven voor het uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners, zoals de eigen huisarts. ,,Zeker in noodsituaties kan dat belangrijk zijn", aldus projectleider Robin Martens. Toegang tot het portaal is alleen mogelijk met een DigiD (Digitale Identiteit van de rijksoverheid) met sms-functie. Ziekenhuisorganisatie ADRZ boven de Westerschelde biedt sinds juni een vergelijkbare dienst aan via Mijn Adrz.