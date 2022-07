Patiënten met maag- lever en darmproblemen kunnen voortaan vaker in ziekenhuis in Terneuzen worden geholpen

TERNEUZEN - De maag-, lever- en darmspecialisten van ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen en Maria Middelares in Gent intensiveren hun samenwerking. Patiënten kunnen daardoor vaker voor specifieke zaken terecht in Terneuzen en besparen zich dus zo ritjes naar Gent.

Vier maagdarmspecialisten van het AZ Maria Middelares houden elk een dag per week consultatie in het ziekenhuis in Terneuzen. Elke specialist heeft zijn eigen expertise in specifieke aandoeningen of behandelingen. Het gaat om ziekten van de lever, galblaas en galwegen (hepatologie), kijkonderzoeken (endoscopie) en darmziekten zoals Crohn.

Voor heel complexe behandelingen naar Gent

Door de samenwerking kunnen meer patiënten sneller en beter worden geholpen, stelt ZorgSaam. Waar er voorheen regelmatig contact met de artsen in Gent moest worden gezocht, worden de lijntjes nu een stuk korter. De gespecialiseerde collega is immers eens in de week in Terneuzen aanwezig.

De patiënt kan nu in het ‘eigen’ ziekenhuis in Terneuzen rekenen op een breed subspecialistisch aanbod. Voor complexe behandelingen en heel specifiek onderzoek kunnen ze nog altijd snel in Gent terecht.

MDL-arts Sigrid Vandebosch van ZorgSaam is erg enthousiast over de intensivering van de samenwerking. Die was volgens haar ook nodig. ,,Het aantal patiënten is in die mate toegenomen dat een verdere uitbreiding van onze dienst zich opdrong. Dankzij de samenwerking met AZ Maria Middelares is dat niet alleen in aantal, maar ook in de diversiteit van het aanbod. Bovendien kunnen we nu nog meer overleggen en moeilijke patiënt-casussen bespreken. En, minstens net zo belangrijk, de wachttijd voor de patiënt wordt hiermee weer een stuk korter.”