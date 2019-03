Patiënt van ziekenhuis ZorgSaam valt van eerste verdieping naar beneden

Dat gebeurde op afdeling A1. Daar liggen patiënten die opgenomen zijn voor de neurologen, cardiologen en dermatologen. Ook is nog niet duidelijk of de man in verwarde toestand was. De deur van zijn kamer was gebarricadeerd, vertelt een woordvoerder van ZorgSaam.



,,De patiënt is in de tuin gevonden en heeft zijn bovenbeen gebroken.” Daar is hij aan geopereerd. ZorgSaam heeft melding van de val of sprong bij de politie gedaan, maar een verder onderzoek volgt er niet, zegt de woordvoerder.



De ramen in het ziekenhuis kunnen normaal gezien niet zomaar open worden gedaan door patiënten. ,,Er was een hendel van het raam afgebroken.”