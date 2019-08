Partij voor Zeeland wil onderzoek naar stenen die spontaan in brand vliegen

Briljanten bruilofts­paar in oldtimer door Hulst

12:26 CLINGE – Piet (88) en Marcella (86) van Geertruij-van Huffel (86) trokken afgelopen weekend bekijks in het centrum van Hulst: ze vierden hun 65-jarig huwelijk in de Stadstuyn en arriveerden in een oldtimer uit 1955.