Partij voor Zeeland ongerust over zout water in Waterdunen

Waarom moet er überhaupt getest worden, vraagt de Partij voor Zeeland zich af: ‘Liggen hier geen berekeningen en laboratoriumproeven aan ten grondslag, die onze veiligheid moeten kunnen garanderen?’ De fractie wil ook van Gedeputeerde Staten weten of en hoe er gecontroleerd wordt of er water kan weglekken door scheuren in de duiker. En als de schuiven door een defect niet volledig dicht kunnen in geval van nood, is er dan nog een plan B? Verder wil de fractie onder meer weten waarom de duiker niet is gefundeerd op heipalen en of het klopt dat er ‘slechts drie maanden garantie’ op zit.