Parochiecentrum met winkeltje opent in Hulst

De plannen voor het centrum zijn ambitieus: ,,We willen zeven dagen per week open zijn, op termijn”, zegt Wiel Wiertz, pastoor en voorzitter van de parochie. De wens voor een parochiecentrum, als visitekaartje van de parochie, leefde al langer. Vorig jaar werd er een geschikt pand gevonden, de voormalige kledingwinkel Jetty’s Damesmode. Het pand bevindt zich recht tegenover de hoofdingang van de basiliek. De afgelopen tijd werd het omgetoverd tot centrum voor alle kernen van de Oost-Zeeuws-Vlaamse parochie. ,,Er is adequaat verbouwd, we hebben gekeken naar wat we nodig hebben”, vertelt Wiertz.

Inloop

Zo is er een onthaal gemaakt en komt er een winkeltje. Net als bij grote kerken in het binnen- en buitenland, die vaak een giftshop hebben, kunnen mensen daar liturgische artikelen kopen. Wiertz hoopt dat inwoners in alle leeftijden, maar bijvoorbeeld ook toeristen, er eens binnen stappen voor een praatje en een kopje koffie. ,,We willen inloop creëren. Voor de middagen zoeken we nog gastheren- en vrouwen uit de parochie.” Ook het secretariaat van de parochie neemt haar intrek in het pand.