Parkoers Vestingcross in twee dagen weer opgeruimd

Zes kilometer aan touw

,,Dinsdag is alles weer opgeruimd”, zegt Bram de Brauwer namens de organisatie. Zo’n tien vrijwilligers werken onafgebroken door: de zwarte schermen zijn al weg, verkeer rijdt weer over de Glacisweg en door de Dubbele Poort. Boven op de wallen rollen Jean en Johnny het touw op dat het parkoers markeerde. Dat duurt even: ,,Dit is zes kilometer aan touw”, zegt Johnny. Dat ze in de miezerregen en in de modder staan, maakt hen niet uit, ze hebben er plezier in. ,,De vrijwilligers zijn een vriendengroep.” Twee weken terug deden ze hetzelfde werk bij een cross in Italië. ,,En daar was het vier graden onder nul, dan is het hier beter!”