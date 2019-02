Parkeren in Sluis wordt moderner: parkeersysteem wordt digitaal

Sluis wil parkeren in de gemeente klantvriendelijker en duurzamer maken, maar er móet daarnaast ook iets veranderen. De Europese banken verplichten per januari 2020 dat bij iedere parkeerautomaat contactloos betaald kan worden. Nu kan dat bij 8 van de 52 parkeermeters in de gemeente. Ook zijn de huidige meters acht tot negen jaar oud en gaan zo’n tien jaar mee. Al die zaken samen zijn de aanleiding om parkeren breder onder de loep te nemen. Erik van den Heuvel, adviseur parkeerbeheer van de gemeente Sluis, dook erin en ging te rade bij andere gemeenten. Zijn advies: maak alles digitaal. Van het aanvragen van een parkeervergunning tot handhaven.

Drie verschillende soorten parkeermeters

Hij bracht de huidige situatie in kaart en presenteerde zijn bevindingen en adviezen aan de gemeenteraad. Op dit moment zijn er twee manieren van betaald parkeren: ‘gewoon’ parkeren op straat en terreinen met een slagboom. Er zijn drie verschillende soorten meters in gebruik, ‘wat niet klantvriendelijk is.’ Kenteken-parkeren kan nog niet en betalen met een app of sms ook niet. Dat moet in Sluis ook mogelijk zijn, vindt Van den Heuvel. ,,De vraag daarnaar is enorm.” De slagboom-terreinen moeten ‘gewone’ parkeerterreinen worden. Dat is interessanter omdat de onderhoudskosten van de slagbomen hoog zijn.

Quote De vraag naar parkeren met app of sms is enorm Erik van den Heuvel, Adviseur parkeerbeheer gemeente Sluis

Door minder parkeerautomaten met contant geld, worden kosten bespaard op het legen van de automaten, rolletjes papier en handhavers die bonnetjes achter ruiten moeten zoeken. ,,We moeten kritisch kijken hoeveel automaten met contant geld we laten staan.” Voor handhavers is een digitale omslag ook handiger. Van den Heuvel geeft de parkeerplaats aan de Walendijk bij Groede als voorbeeld. ,,Daar kunnen 900 auto’s staan. Handhavers zijn daar twee uur bezig met controleren. Dat kan beter, met een elektronisch scanvoertuig.” Ook moet er gekeken worden naar de verwijsborden voor parkeerplaatsen, die kunnen duidelijker.

Knelpunten opgelost