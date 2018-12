Parallelweg Absdale kan eindelijk afgerond worden, verwacht provincie

De verkeerssituatie rond Absdale is vorig jaar behoorlijk op de schop gegaan. Omwonenden slaakten een zucht van verlichting, want de provincie wilde de drukke N258 langs het dorp al sinds 2004 aanpakken om de verkeersveiligheid te verbeteren. De plannen werden echter steeds in de ijskast gestald. Tot vorig jaar, toen bij Absdale een rotonde werd aangelegd. Ook is toen begonnen met de bouw van een parallelweg, die nu te bereiken is via de rotonde bij tuincentrum Life & Garden. Curieus is dat de parallelweg plots ophoudt, terwijl hij eigenlijk tot de nieuwe rotonde bij Absdale zou moeten lopen. Precies voor de voordeur van groenten- en fruitbedrijf Schout stopt de weg. De weg kan nog niet worden doorgetrokken, omdat de provincie nog steeds in de clinch ligt met een boer die zijn land niet wil verkopen. De provincie heeft de landerijen wel nodig om de parallelweg te kunnen voltooien.