Pand van schoenenzaak Wieland in Axel op de schop, dat in Terneuzen laat nog even op zich wachten

Projectontwikkelaar Alfred Kool uit Pijnacker laat het pand in Axel ombouwen tot een combinatie van een winkel (60 vierkante meter) en vijf appartementen. Aan de kant van de Kerkdreef komen vier appartementen, in de Noordstraat wordt de bovenwoning boven de winkelruimte in ere hersteld. Nu worden het dak en de gevel grondig gerenoveerd. ,,We doen nu buitenwerk, zodat we in de herfst en winter binnen aan de gang kunnen gaan. Eerst maken we een dubbele bovenwoning en de kleine winkelruimte beneden klaar voor verhuur”, vertelt Kool.