Palestijns protest tegen Israël op Stadhuisplein in Terneuzen: ‘Het gaat om onschuldige mensen’

Wim van den Berge uit Terneuzen heeft hele generaties geknipt: 50 jaar in het vak

22 mei TERNEUZEN - Op zijn dertiende kon hij al watergolven, op zijn negentiende opende hij zijn salon en reisde voor zijn vak de hele wereld over. Kapsalon Les Artistes van Wim van den Berge bestaat vijftig jaar. ,,Het leukste is als mensen écht blij zijn als hun haar is gedaan. Dat is het belangrijkste.”