Pagadders tijdelijk weg uit Hulst

Toekomst van wateracti­vi­tei­ten Knokke Boat in Cad­zand-Bad onzeker

16:07 CADZAND-BAD - Knokke Boat moet misschien noodgedwongen stoppen met wateractiviteiten in Cadzand-Bad. Wetgeving is veranderd, waardoor recreanten zonder vaarbewijs niet meer zelf de haven in of uit mogen varen.