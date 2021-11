Padel-rel doet balletje rollen in Hulst: ‘Dit gaat ons leden kosten’

Steeds meer Zeeuws-Vlaam­se tennis­clubs gooien balletje op voor padelbanen: ‘De sport groeit enorm’

TERNEUZEN - De snelst groeiende racketsport van het land wint ook in Zeeuws-Vlaanderen aan populariteit. Het heet padel en is een combinatie tussen tennis en squash. Vorige week opende tennisvereniging Animo twee banen in Terneuzen, Breskens krijgt binnenkort een tweede en Hulst wil niet achterblijven.

