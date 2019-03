Paarden fier op de hoogste trede tijdens jaarmarkt Sint Jansteen

Monnikenwerk Curlingmoe­ders bidden in Terneuzen

9:32 Gniffelend drink ik nog een kop cappuccino. Een registeraccountant die priester is geworden organiseert op 14 maart 2019 in de RK Emmaüskerk in Terneuzen een bijeenkomst voor curlingmoeders. Dat lijkt mij ten minste dubbel raar. Hoezo zou iemand zijn glansrijke carrière opgeven voor het priesterschap? En wat weet een vrijgezelle man van de zorgen van moeders? Heeft hij er ooit van wakker gelegen?