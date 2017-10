Paard in Sint Kruis 'gestolen' bij conflict over eigendom

Een vrouw uit het Belgische Lembeke gaf het paard in maart aan het Zeeuws-Vlaamse trainingscentrum. De vraag is of de zwarte Fries verkocht is of in bruikleen werd gegeven. Het trainingscentrum zegt 2000 euro voor het 18-jarige paard te hebben betaald. De Belgische vrouw zegt het geld nooit te hebben ontvangen en meent dat slechts om bruikleen ging.