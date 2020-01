Paard dat verdwaald was bij Aardenburg is weer thuis, baasje was met vakantie

Tot nu. Dit weekend meldde de Vlaamse eigenaar zich bij de Belgische politie met de melding dat hij zijn paard kwijt was. Hij was een tijdje met vakantie geweest en had de vermissing gemist. De link met het verdwaalde paard in Aardenburg was vervolgens snel gelegd. Sinds maandagmiddag is het paard in gezonde toestand weer thuis. De gemeente Sluis hoeft daardoor niet langer te zoeken naar een tijdelijk onderkomen voor het paard.