Overvallers Poolse supermarkt Terneuzen blijven in voorarrest

Bij die overval werden twee mannen die in de supermarkt aan het werk waren neergestoken. Een van hen werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis in Gent gebracht. Het tweede slachtoffer meldde zich later bij de politie. Met een buit van 180 euro wisten de overvallers te voet te ontkomen. R. kon later door de politie in Arnhem worden aangehouden. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld is nog niet bekend.