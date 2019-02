Overvaller Texaco Terneuzen droeg masker uit Netflix-serie La Casa de Papel

Een medewerker die niet met zijn naam in de krant wil heeft de beelden gezien. ,,Of het een vrouw is? We denken van wel. De overvaller was gemaskerd maar kijkend naar het loopje, denken we wel dat het een vrouw is geweest.” Ook Linda de Pooter van De Pooter Olie, dat eigenaar is van de Texaco-vestiging, denkt dat het een vrouw was. ,,Ook de stem klonk vrouwelijk. Of we de beelden van de overval vrijgeven weten we nog niet. Ik zeg geen nee, maar dat doen we niet zonder er eerst met de politie over te praten.”