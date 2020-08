Overval op woning in Sint Jansteen

Bressiaan­der die partner om het leven bracht, moet naar psychiatri­sche kliniek

26 augustus MIDDELBURG - Bressiaander W.L., die in 2011 zijn partner Bianca Nieuwenburg doodstak, komt over maximaal 90 dagen voorwaardelijk vrij. Hij moet daarna wel meteen worden opgenomen in een psychiatrisch centrum. Dat bepaalde de rechtbank in Middelburg woensdag.