Overtreder van de avondklok mishandelt boa’s in Hulst

De man fietste tussen 21.10 en 21.40 uur vanuit de binnenstad. Twee boa’s sprake de man aan, maar hij fietste door. Na een korte achtervolging slaagden de boa’s erin om de man staande te houden op de Van der Maalstedeweg in Hulst. Ze vroegen hem om een geldige verklaring voor het overtreden van de avondklok. Die kon de man niet overhandigen. In plaats daarvan reageerde hij agressief. De gemoederen liepen zo hoog op dat er een worsteling ontstond waarbij de boa’s enkele klappen te verduren kregen. Daarna vluchtte de man op zijn fiets richting de Clingeweg en terug over de Stationsweg.

De politie is nog op zoek naar de man. In een oproep wordt aan mogelijke getuigen gevraagd of ze tips kunnen doorgeven. Daarbij is een omschrijving van de verdachte gegeven. De man was te herkennen aan een stevig en sportief postuur en kort zwart haar. Hij was ongeveer 1.70 meter lang en droeg een groene khaki jas, een zwarte sportbroek, grijze gymschoenen van het merk Sneaker met een witte zool en zwarte sokken. Hij had geen gezichtsbeharing. De fiets waarop de man wegreed was een grijs/zwarte mountainbike met een kunststof opsteekspatbord. De fiets had geen vaste verlichting.