Overslag haven Antwerpen krimpt licht in eerste kwartaal 2019

ANTWERPEN - De haven van Antwerpen heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 3 procent minder goederen afgehandeld dan in dezelfde periode vorig jaar. Wel blijft de aanvoer van containers groeien.

De lichte terugval is volgens het Antwerps havenbedrijf verklaarbaar na het recordjaar 2018. Vorig jaar boekte de haven een groei van 5,1 procent, waar op 3 procent was gerekend. Sterke groeier was opnieuw de containeroverslag, die met 5,8 procent steeg naar ruim 130 miljoen ton. Het havenbedrijf verwacht dat de afhandeling van containers blijft toenemen.

Maart 2019 was een topmaand met de hoogste containeroverslag ooit in de Antwerpse haven. Er was sprake van een groei met 650.000 standaardcontainers (0,7 procent). Het aandeel containers op het totale havenpakket bedraagt 27,5 procent. Daarmee nadert Antwerpen de haven van Rotterdam, waar containers 31,1 procent van de ladingstromen uitmaken.

Rederij MSC

Jacques Vandermeiren, algemeen directeur van het Havenbedrijf: ,,Onze containeroverslag blijft groeien, ondanks verzwakte economische vooruitzichten. Dit is goed nieuws voor Port of Antwerp, en bestendigt onze uitstekende positie als hub voor containerlading in de wereldwijde logistieke keten.” Antwerpen is mede optimistisch doordat rederij MSC, één van containergiganten, vanaf april meer containers gaat vervoeren tussen Antwerpen en havens in Noord-Europa.

Bulk

Tegenover de groei in containeroverslag staat een daling in de aan- en afvoer van stukgoed, droge en vloeibare bulkgoederen. De sterkste terugval was te zien in ertsen en aardoliederivaten. Volgens het havenbedrijf is de minder snel groeiende economie een belangrijke oorzaak van de terugloop. Het ziet wel herstel van de markt voor ruwe aardolie en chemicaliën.

North Sea Port

De prestaties van de Antwerpse haven in het eerste kwartaal komen overeen met die van North Sea Port, dat ook een lichte krimp moest incasseren. De aan- en afvoer van goederen via zeeschepen lag 200.000 ton lager (-0,9 procent) dan in dezelfde periode vorig jaar. Daar gingen dan ook twee topjaren met sterke groei aan vooraf. De zeeoverslag in de havens van North Sea Port steeg in 2018 naar een record van 70,3 miljoen ton. De groei bedroeg 5,5 procent. De totale overslag, inclusief binnenvaart, nam toe tot 128,3 miljoen ton. In 2017 sloegen beide havens gezamenlijk nog 66,6 miljoen ton via zeeschepen aan- en afgevoerde goederen over.