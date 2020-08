Overname bouwproject Spangers in Brabant, over Zeeland wordt nog gepraat

Gesprekken over de eventuele overname van projecten begonnen eind juli en lopen nog, melden de curatoren die belast zijn met de afwikkeling van het faillissement. In de Hulster wijk Wittebrug was Sprangers bezig met woningbouw die nu stil ligt, in Zierikzee met de nieuwbouw van verpleeghuis Cornelia en in Terneuzen was Sprangers betrokken bij het Beurtvaartkade-project. Sprangers zou ook een wooncomplex voor Zeeuwse Gronden aan de Van der Peijlstraat in Terneuzen bouwen. Daar zoekt woningcorporatie Clavis een nieuwe aannemer voor.