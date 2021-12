Overleden Sluiskilse veteraan Camiel Vereecke wordt met militaire eer begraven

EMMEN - In zijn woonplaats Emmen is op 95-jarige leeftijd oorlogsveteraan Camiel Vereecke overleden. Vereeckes wieg stond in Sluiskil.

Vereecke overleed op maandag 27 december. Zijn laatste wens gaat op dinsdag 4 januari in vervulling. Dan wordt hij met militaire eer begraven op de Nationale Veteranenbegraafplaats in Loenen.

Overlevende van D-Day

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat Camiel Vereecke bij het verzet in Nederland. Hij werd twee keer gearresteerd. In zijn vlucht voor de Duitsers kwam Vereecke in het Franse verzet terecht, waarna hij via Portugal naar Engeland werd gesmokkeld. Hij ging daar in opleiding om vervolgens bij troepen te worden ingedeeld die naar Normandië gingen als vierde aanvalsgolf.

Na felle gevechten in België (waar hij gewond raakte door een fosforbom) en later in Nederland, kwam hij vlak na de bevrijding in Coevorden aan. In de omgeving en over de grens ging hij op zoek naar achtergebleven Duitsers. Bij een man-tegen-mangevecht raakte hij gewond.

Nederlands-Indië

Na de Tweede Wereldoorlog diende Vereecke nog drie jaar in Nederlands-Indië, waar hij tijdens een hinderlaag door een schot in zijn buik gewond raakte. Hiervoor ontving hij de Koninklijke dapperheidsonderscheiding Bronzen Leeuw omdat hij ondanks zijn verwondingen, waardoor hij later buiten bewustzijn raakte, onverschrokken doorging in het gevecht en de aanval wist af te slaan.

De op 22 april 1926 in Sluiskil geboren Vereecke ontving tal van Koninklijke en nationale onderscheidingen voor zijn dapperheid, moed en inzet. Zo kreeg hij onder meer de Bronzen Leeuw, een onderscheiding die Nederlandse militairen ontvangen voor bijzonder moedige en beleidvolle daden. Ook droeg Vereecke het Oorlogsherinneringskruis en het Verzetsherdenkingskruis. Laatstgenoemde onderscheiding kreeg hij voor zijn deelname aan het verzet in de Tweede Wereldoorlog.

Vereecke droeg ook het Draaginsigne Gewonden, omdat hij meermaals gewond raakte in de Tweede Wereldoorlog én in Nederlands-Indië. Ook in het buitenland werd de veteraan meerdere malen onderscheiden voor zijn inzet voor de bevrijding.

Tot zijn pensioen vervulde Camiel Vereecke diverse functies bij Defensie. Hij diende 34 jaar.