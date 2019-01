Overleden kunstenaar John Verschuren hield Terneuzen spiegel voor

‘Terneuzen is nu eenmaal geen luxe paardje, maar een werkpaard’, citeerde hij in 2005 in deze krant een oud-wethouder. Waarop hij genadeloos terugsloeg: ,,Alsof een werkstad niet aan kunst mag doen. Ik vraag me nog steeds af of de bestuurders van die werkstad het verschil weten tussen een teerkwast en penseel.”

Geboren in Etten-Leur, opgeleid aan de kunstacademie Sint-Joost in Breda en de Vrije Academie in Antwerpen, vestigde Verschuren zich al jong in Terneuzen. Hij deed zijn best kunst onder de aandacht te brengen. Zo organiseerde hij eind jaren zeventig met zijn in 2011 overleden kompaan Cees van Langevelde het Terneuzens Kunstmanifest. Dat de provincie na drie jaar de subsidie introk, direct gevolgd door Terneuzen, bevestigde zijn beeld van Terneuzen als anti-kunststad.

Volledig scherm Kunstwerk op flat Diepenbrockstraat van Verschuren. © Camile Schelstraete

Jarenlang hield Verschuren nog zijn galerie Des Beaux Arts aan huis in de Terneuzense binnenstad in stand. Hij maakte landelijk naam met een twintig bij twintig meter groot portret van Vincent van Gogh voor een winkelcentrum in Limburg. In Terneuzen zijn een wandreliëf over Terneuzen op één van de Diepenbrockflats en een schildering van de vesting Terneuzen in Oud Terneuzen blijvende herinneringen aan hem.