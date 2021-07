Ouders zijn op vakantie: feestje van dochter loopt uit de hand in Hulst, politie gebruikt wapenstok

Op zaterdagmiddag is er in de Händelstraat en omliggende straten niet veel meer van het tumult van de afgelopen nacht te zien of merken. Een paar plastic bekertjes waaien over straat maar sporen van vernielingen zijn er op het eerste zicht niet. Veel buurtbewoners zijn 's nachts wakker geworden maar niet iedereen wist precies wat er op straat gebeurde. ,,We hebben wel de politie zien staan en hoorden dat er wat aan de hand was", zegt een bewoner. Ook vanochtend stond er nog een politiebus in de straat.