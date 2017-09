Ouders middelbare Zeeuws-Vlaamse scholen bundelen krachten

video Special Day blijft spannend

18 september WESTDORPE - Mark de Smet uit Schoondijke is een van de trouwste deelnemers. Al sinds de start van de Special Day, zestien jaar geleden, reed hij in de zijspan rondjes mee over het Finlandcircuit in Westdorpe en nog steeds heeft hij er zin in. ,,Het is nog steeds spannend'', grijnst hij.