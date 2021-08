Oude vlasfabriek in Eede getroffen door bliksem, kenmerkende toren zowat gehalveerd

De oude fabriek aan de Brieversweg, vlakbij de grens met België, staat al enkele decennia leeg en verkeert in slechte staat. In 2007 is de bodem gesaneerd. Volgens Ronald de Croock uit Eede is door de bliksem een flink stuk van de top van de vlasroterij vernield. ,,Toen ik de klap hoorde, dacht ik al: ‘het is prijs'.”