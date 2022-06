Oude ambachten en natuurlijk heel veel vlas op Folkloristische Vlasdag in Eede

,,Na twee jaar rust was het niet eenvoudig om de draad weer op te pakken”, zegt Ronald de Croock van dorpsraad Eede. ,,Over vlas en de bewerking ervan hebben we alle kennis in huis. Maar de oude ambachten? Enkele zijn ermee gestopt of zijn overleden. Gisteren heeft nog de palingroker afgebeld. Hij had geen paling om te roken. We hebben wel oude kinderspelletjes en onze bolbaan. Zowel dames als heren kunnen de baan testen en trachten de staak te raken.”