Oud-wethouders nemen afscheid in Sluis en Terneuzen

Tijdens de afscheidsreceptie in Sluis klonken mooie woorden voor de drie wethouders, die om verschillende redenen zijn afgezwaaid. Peter Ploegaert vond het na twaalf jaar wethouderschap welletjes. Rian de Feijter stapte halverwege de vorige raadsperiode in als opvolger van François Babijn en stond als inwoner van Axel niet op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Marianne Poissonnier was wel verkiesbaar, maar nadat haar partij twee van de drie zetels inleverde, was er voor haar geen plek meer in het college van burgemeester en wethouders.