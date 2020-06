Oud-wethouder Jan Platschorre (75) redde Sas van Gent van financiële ondergang

De Groff en Platschorre trokken als PvdA’ers in het verleden geregeld met elkaar op. ,,Toen hij begon als wethouder in 1983, zat Sas van Gent met heel veel bouwgronden", herinnert De Groff zich. ,,Die waren gekocht in de jaren zestig. Het idee bestond in die tijd dat Sas door industrialisatie tot 40.000 inwoners zou uitgroeien. Dankzij Platschorre is de gemeente fatsoenlijk van die gronden afgekomen.”