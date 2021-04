Oud-leraar metaaltechniek schrijft boek: ‘Jongens vonden het niet leuk als meiden beter presteerden’

Groothande­laar in drugs uit Sluiskil veroor­deeld tot zes jaar cel

31 maart MIDDELBURG - De 27-jarige R. de C. uit Sluiskil is vandaag door de rechtbank in Middelburg voor grootschalige handel in harddrugs, wapens en het runnen van een hennepkwekerij veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Het vonnis was conform de eis.