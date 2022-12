Oud-inwoner Bas van Leeuwen geeft met een skatepark iets terug aan ‘zijn’ Terneuzen

Inmiddels is een ontwerp gekozen voor een nieuw park, waar skateboarders, steppers en crossfietsers op terecht kunnen. Dat is niet voor zijn tijd; het huidige skateparkje tussen Health Center Bodyline en de hockeyvelden heeft zijn beste dagen wel gehad. De nieuwe baan krijgt veelzijdige ramps (obstakels). Volgende zomer wordt het huidige skateparkje omgeturnd tot een pumptrackbaan.

‘Iets teruggeven aan Terneuzen’

De nieuwe baan is mede mogelijk gemaakt door oud-Terneuzenaar Bas van Leeuwen, oprichter en directeur van muzieklabel Chillhop Music in Rotterdam. Van Leeuwen was vroeger zelf een fervent skateboarder. ,,Op mijn elfde begon ik met skaten. Skaten heeft er toe tot geleid dat ik met de muziek, cultuur en mensen in aanraking ben gekomen die voor een groot deel de basis vormen voor mijn bedrijf’’, zegt Van Leeuwen. ,,Bij andere sportverenigingen zijn veel sponsors uit de regio. Bij skateboarden heb je, door de doelgroep en door het feit dat het een individuele sport is, geen vereniging is om dit te organiseren. Door iets terug te geven aan de regio en de cultuur waaraan ik mijn bedrijf voor een deel te danken heb, maak ik de cirkel rond.”