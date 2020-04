Oud-Hontenisser wethouder Leo Mangnus overleden

Boer Mangnus, geboren in 1932 ‘op Stoppeldijk’, overleed donderdag op 87-jarige leeftijd na een kort ziekbed in Hulst. Hij laat vijf kinderen en zes kleinkinderen na. Hij stond bekend als de man van en voor Vogelwaarde, in zijn lange politieke carrière bleef hij de belangen van zijn dorp hoog houden. Van 1970 tot 1998 maakte hij deel uit van de Hontenisser raad, in de raadsperiode 1992-1996 was hij wethouder Sociale Zaken.

Met 312 voorkeursstemmen in de raad

Mangnus begon zijn politieke loopbaan na de gemeentelijke herindeling in 1970. Hij werd gevraagd door ‘naamlijster’ Willy Lambert, kwam halverwege op de lijst te staan, maar kwam met 312 voorkeursstemmen prompt in de raad. Later begon hij zijn eigen partij: Lijst L. Mangnus.

Bij zijn afscheid in 1998, hij was 65, noemde hij de gevechten tegen de mega-varkensstallen in zijn gemeente, het dieptepunt. Successen waren er zeker ook. Zo hield hij de bouw van windmolens in de Cambronpolder, waar hij zelf woonde, tegen en weerde hij zich met succes tegen de geplande aanleg van een nieuwe rijksweg dwars door de polder. Mangnus was ook heel tevreden over de nieuwbouw in Vogelwaarde en het behoud van de brandweer.