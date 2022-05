Oud-eigenaar Hedwigepolder wil dat Raad van State afgraven van de Scheldedijk tegenhoudt

De Vlaamse Waterweg, die de ontpoldering uitvoert, wil over enkele weken de Scheldedijk afgraven. In het najaar zou dan de ontpoldering een feit zijn. De gemeente Hulst en de provincie hebben in Den Haag gepleit voor een pas op de plaats, totdat er meer duidelijkheid is over wat PFAS aanricht als het gebied onderloopt. Vorige week kregen ze nul op het rekest van minister Christianne van der Wal (VVD, Natuur). Op de dag dat het provinciebestuur haar brief doorstuurde aan de Staten, afgelopen vrijdag, stapte De Cloedt naar de voorzieningenrechter.