Oud-burgemeester Sluis met de dood bedreigd in Vlaardingen

Nicky Broos trots op verkoop Skidôme en Skydive: ‘Pionier overgeno­men door marktlei­der’

2 februari KRUISLAND - Zakenman Nicky Broos (50) is enorm blij dat hij zijn Skidôme in Rucphen en Terneuzen en Indoor Skydive Roosendaal (samen de SIS Leisure Group) heeft verkocht aan Snowworld in Limburg. ,,Ik ben zo trots als een pauw. Wij waren een mooi mkb-bedrijf en pioniers,maar Snowworld is dé marktleider in de wereld van indoorsport in Europa!”