Organist en dirigent Jo Ivens (94) overleden

HULST - De Zeeuwse organist en dirigent Jo Ivens is afgelopen maandag overleden. Zijn faam reikte tot ver buiten de provincie. Ivens is 94 jaar geworden.

De Hulstenaar zat een leven lang in de muziek, op allerlei niveaus: van het plaatselijke leslokaal tot de grote podia. Het leverde een indrukwekkende muzikale carrière op, beaamde Ivens zelf, toen hij in november 2016 voor de allerlaatste keer dirigeerde. ,,Mijn verleden is geen flauwekul hoor. Het is echt niet alleen Hulst. Ik heb van mijn leven nog nooit gesolliciteerd. Ik werd altijd gevraagd. Overal heb ik wel gewerkt.”

Ivens studeerde aan het conservatorium in Tilburg en was muziekleraar aan de toenmalige Jansenius Scholengemeenschap in Hulst. Daarnaast was hij meer dan zestig jaar organist-dirigent van de Willibrordusbasiliek. In 1957 richtte hij het Hulster Gemengd Koor op, dat in totaal twaalf langspeelplaten uitbracht. Ivens leidde het koor tot 2003.

Maar daar bleef het niet bij. Hij deed als dirigent meestercursussen in Venetië, Perugia en Wenen, doceerde aan het conservatorium in Rotterdam, dirigeerde meerdere keren in de Notre Dame in Parijs en leidde bijvoorbeeld het Residentiekoor in Den Haag, het Toonkunstkoor Breda en de Middelburgse oratoriumvereniging. Zijn inzet leverde hem talloze onderscheidingen op. In 2009, toen hij zestig jaar verbonden was aan de Willibrordusbasiliek, ontving hij een hoge pauselijke onderscheiding.

Absolute topsport

Ivens eiste veel van zichzelf. ,,Het is absolute topsport”, zei hij, toen hij in 2007 voor de laatste keer de Matthäus Passion in Hulst leidde. ,,Je moet steeds alert zijn als dirigent, voortdurend letten op zaken zoals klankverhoudingen. Ik ben in wezen een gevoelig ventje, maar de Matthäus moet je niet al te emotioneel leiden. Als je gevoelig gaat doen, ga je fouten maken.”

Ivens bleef tot hoge leeftijd muzikaal actief, maar nam wel geleidelijk afscheid van zijn vele projecten. Hij wilde voorkomen dat hij te lang door zou gaan. ,,Je moet ermee op kunnen houden als het nog mooi is.”