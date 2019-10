Opvarenden van zandschip gered voor kust van Hoofdplaat

Oostende is weer sexy

13:25 OOSTENDE - Typisch Belgische hoogbouw in één adem noemen met het schilderachtige Cádiz. De toonaangevende Britse krant The Guardian plaatste Oostende onlangs in een lijst met zes Europese kuststeden waar je geweest moet zijn. Kunstprojecten als The Crystal Ship trekken de stad uit het slop. ,,De liefde voor Oostende is hervonden.”