‘Opvang van ouderen met psychiatrische klachten in Zeeuws-Vlaamse verpleeghuizen gaat helemaal niet’

Burgemees­ter Sluis over negeren echtpaar en rechtbank: ‘Kunnen we niet goedpraten’

,,Er is iets niet goed gegaan, dit kunnen we niet goedpraten.” Dat zegt burgemeester Marga Vermue over de Sluise weigering te reageren op een echtpaar dat inzage in vergunningen voor evenementen wil. De politieke partijen zijn niet te spreken over de gang van zaken.

19 januari