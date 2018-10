Optreden van folkbroers in Oostburg is doordrenkt van lief en leed

Politie pakt fietsen­dief in Sas van Gent

14:12 SAS VAN GENT - De politie heeft gisteravond op het Suikerplein in Sas van Gent een 24-jarige man uit Hongarije aangehouden op verdenking van fietsendiefstal. Gereedschap dat de man bij zich had is in beslag genomen.