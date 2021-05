Oproep: stop de fotoklopjacht op de oehoe

Vanwege de media-aandacht voor de ontsnapte oehoe zijn er veel mensen die een foto van de reusachtige uil willen maken. Een fotoklopjacht, noemt hij het. ,,Uiteraard worden we platgebeld en gemaild", schrijft hij op Facebook, ,,dit vinden we prima natuurlijk, echter de hype die nu ontstaat waarbij een soort klopjacht geopend is, is absoluut niet in het beste belang voor het dier. Ik krijg letterlijk telefoontjes van mensen die vanuit de auto bellen ‘ik rij er nu achteraan’. Kijk, daar zitten we dus echt niet op te wachten.”