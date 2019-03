Oproep: ‘Bressiaanders, help ons drugsdealers te pakken!’

Meldingen rond drugs komen volgens een gemeentewoordvoerster vaak niet terecht bij de politie. Daarom krijgen inwoners van Breskens een brief waarin hen wordt gevraagd vermoedens of verdachte situaties door te geven aan de politie.

Drugsoverlastlijn

Drugscriminaliteit speelt volgens de gemeentewoordvoerster in de hele gemeente. Breskens is als proefgebied voor de persoonlijke brief gekozen. Als de boodschap werkt, wordt eenzelfde brief ook in andere kernen rondgebracht. Tips kunnen (anoniem) worden doorgegeven via de Drugsoverlastlijn Zeeuws-Vlaanderen 0800-0225085.