Opnieuw tegenslag voor de Nieuwe Sluis Terneuzen: bouw drie maanden vertraagd

TERNEUZEN - De bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen loopt drie maanden vertraging op. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer.

De opleverdatum is nu verschoven van eind 2022 naar maart 2023. Volgens een woordvoerder van de Nieuwe Sluis loopt het werk iets achter op schema door de PFAS-problematiek, verhoogde concentraties aan zware metalen in het zand en de tijd die sanering van een aantal kleinere bodemverontreinigingen in beslag neemt. Ook stuitte aannemerscombinatie Sassevaart op oude fundaties in de ondergrond. Ook die houden de bouw iets op. Eerder kampte het project al met tegenslag. Zo heeft de bouw van de sluisbruggen en -deuren in China door de corona-crisis wekenlang stilgelegen. Overigens zou dat de planning niet in de wielen rijden.

Meer vertraging door corona

De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, die de opdrachtgever van het project is, sluit niet uit dat de vertraging verder oploopt. Zo kan het corona-veilig werken de opleverdatum nog beïnvloeden. De bouw van de zeesluis kost naar schatting 934 miljoen euro. Of er meer geld nodig is, is nog onduidelijk, zegt de woordvoerder.

De nieuwe opleverdatum heeft gevolgen voor het scheepvaartverkeer, dat pas later dan verwacht de nieuwe sluis kan passeren. Rijkswaterstaat voert hierover overleg met de aannemerscombinatie. De vertraging is ook gedeeld met het Vlaamse parlement. De bouw van de zeesluis is aan Vlaams-Nederlands project, waarbij Nederland een vijfde van de kosten draagt en Vlaanderen de rest. De nieuwe sluis is nodig om binnenvaartschepen vlotter te kunnen schutten, waardoor de havens van Terneuzen en Gent beter bereikbaar worden.