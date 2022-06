Opnieuw overtredingen bij huizen arbeidsmigranten in Sluiskil en Terneuzen

dag huis! Sonja en haar man willen na 37 jaar ‘op de buiten’ gaan wonen: ‘Dit is hét moment om de stap te wagen’

Al heel wat jaren dromen Sonja de Maat en haar man Frank van een huis ‘op de buiten’ met veel ruimte en een grote tuin. Tot dusverre is het er nog niet van gekomen, maar een tijdje terug werd wel een belangrijke knoop doorgehakt. Hun geliefde woning aan de Bernard Zweerslaan in Terneuzen staat sinds twee maanden te koop. Na 37 jaar zal het afscheid evenwel niet meevallen. Aan het woord is Sonja, die terugkijkt op vele gelukkige jaren in de woning.

12 juni