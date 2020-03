Opnieuw drugspanden gesloten in Terneuzen

Het gaat om twee panden. Een aanbouw aan de Hendrikstraat in Terneuzen moet drie maanden dicht. Er zijn eind oktober vorig jaar 23 hennepplanten ontdekt. Het tweede pand is een huis aan de Azaleastraat in Terneuzen. Begin november is daar 542 gram hennep gevonden, plus twintig hennepplanten, een geweer, revolver en luchtdrukgeweer met bijbehorende munitie. De woning is vanaf vandaag, 31 maart, gesloten voor zes maanden.