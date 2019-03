Opnieuw drie drugspanden gesloten in Terneuzen

Een woning aan de Dijkstraat in de Terneuzense binnenstad en één aan de Wilhelminastraat in Hoek mogen drie maanden niet gebruikt worden. Vanuit de eerste is jarenlang softdrugs verkocht. In de tweede zijn eind vorig jaar 194 hennepplanten aangetroffen.



Het derde pand, aan de Diepenbrockstraat in de Terneuzense wijk Oudelandse Hoeve, is voor zes maanden verzegeld, ook vanwege een hennepkwekerij. In het laatste geval was al eens eerder één kwekerij aangetroffen.



In februari liet burgemeester Jan Lonink ook al drie drugspanden vergrendelen op basis van de Opiumwet en het gemeentelijke handhavingsbeleid.